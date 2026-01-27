Giorno della Memoria Meloni | Condanniamo la complicità del regime fascista

27 gen 2026

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione sul passato. Meloni sottolinea l’importanza di condannare la complicità del regime fascista e di mantenere vivo il ricordo per combattere l’antisemitismo, che purtroppo, non è stato ancora eliminato completamente. È un’occasione per sensibilizzare e promuovere valori di tolleranza e rispetto.

«Purtroppo, a distanza di molti anni, l’ antisemitismo non è stato ancora definitivamente sconfitto. È un morbo che è tornato a diffondersi, con forme nuove e virulente. Oggi ribadiamo il nostro impegno per prevenire e combattere ogni declinazione di questa piaga, che avvelena le nostre società e ha l’obiettivo di demolire i principi di libertà e rispetto che sono alla base della coesione sociale». Lo ha scritto su X Giorgia Meloni, in occasione del Giorno della Memoria, che ufficialmente istituito nel 2000 commemora le oltre 10 milioni di vittime dello sterminio nazifascista. Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. 🔗 Leggi su Lettera43.it

