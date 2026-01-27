Giorno della memoria Meloni | Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni del regime fascista e le leggi razziali. La premier Meloni ha sottolineato l’importanza di condannare quella pagina buia della storia italiana, evidenziando il valore della memoria come strumento di riflessione e di impegno per prevenire il ripetersi di simili eventi. Le celebrazioni al Quirinale sono un momento di riconoscimento e rispetto per le vittime di quella drammatica fase storica.

«Oggi celebriamo i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la loro vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite innocenti. E torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938». Lo dice la premier Giorgia Meloni in occasione del Giorno della memoria. Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Meloni è al Quirinale per le celebrazioni istituzionali della ricorrenza alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti ai campi di sterminio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giorno della memoria, Meloni: «Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni» Approfondimenti su Giorno della Memoria Giorno della memoria, Meloni: condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica. 27 gennaio, il Giorno della Memoria 2026 – Meloni: “Condanniamo la complicità del regime fascista” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giorno della Memoria Argomenti discussi: Celebrazione del Giorno della memoria; Giornata della Memoria, il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz; Dal Quirinale al Binario 21. L'Italia ricorda l'Olocausto; Al Senato bandiera a mezz'asta. La Russa: 'Rendiamo omaggio alle vittime della Shoah'. Giorno della Memoria, Meloni condanna la complicità del fascismoIl messaggio della premier per la giornata in ricordo delle vittime della Shoah ... msn.com Giorno della Memoria. Giorgia Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascistaIl messaggio della premier: Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938 ... huffingtonpost.it Oggi è il giorno della memoria. Ma ogni giorno è giusto per ricordare il genocidio degli ebrei. Non permettiamo che il ricordo svanisca. - facebook.com facebook Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.