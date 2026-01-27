Giorno della memoria Mattarella | Serve una risposta di tutta l' Ue

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime delle persecuzioni e dello sterminio. È un’occasione per riflettere sulla storia e sull’importanza di difendere i valori di libertà e democrazia, radicati nella Costituzione italiana. La memoria serve a prevenire il ripetersi di simili tragedie e a promuovere una cultura di rispetto e tolleranza.

AGI - "La Repubblica Italiana e la sua Costituzione sono nate contro le ideologie che avevano avvelenato la prima metà del Novecento, sono nate dai campi di sterminio, dai combattenti per la libertà. Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale e dell'antisemitismo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando al Quirinale il Giorno della Memoria. Il Capo dello Stato ha espresso piena solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre, oggetto di manifestazioni di odio per la sua passata attività al servizio del mantenimento della memoria dell'Olocausto, per quelli che ha definito attacchi "dovuto a imbecillità, come sempre quando si tratta di antisemitismo". Giorno della Memoria, Mattarella: «Ue sia rigorosa contro l'antisemitismo». Meloni: «Condanniamo la complicità del fascismo» In occasione del Giorno della Memoria, le autorità italiane ribadiscono l'importanza di contrastare l'antisemitismo e riaffermano il rifiuto di ogni forma di fascismo. Giorno della Memoria 2026, Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni. Un'ignominia le leggi razziali

