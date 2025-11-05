Lo sforzo per una comune difesa europea, la pace da difendere soprattutto "oggi che nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo". Conflitti che interpellano "la cornice di sicurezza" costruita nel dopoguerra e "le istituzioni poste a suo presidio". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio al sacello del Milite ignoto a Roma, nel giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate, giorno di festa rattristata dal dolore per la morte di Octay Stroici, l’operaio travolto dal crollo della Torre dei Conti, a pochi passi dall’Altare della Patria dove le più alte cariche dello Stato si sono ritrovate ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’appello di Mattarella: "Molti nuovi conflitti. Serve una difesa Ue"