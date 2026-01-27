Giorno della memoria | Lanciano ricorda donne e uomini internati a Villa Sorge
In occasione del Giorno della Memoria, Lanciano ha ricordato le vittime delle persecuzioni nazifasciste con una cerimonia nel Parco delle Memorie ai Cappuccini. L’evento ha voluto onorare uomini e donne internati a Villa Sorge, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica e promuovere valori di rispetto e tolleranza.
Cerimonia nel Parco delle Memorie con il sindaco Paolini: deposta una corona d'alloro alla targa che ricorda il campo di internamento attivo a Lanciano tra il 1940 e il 943 Con una cerimonia nel Parco delle Memorie, ai Cappuccini, Lanciano ha celebrato il Giorno della Memoria rendendo omaggio alle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista. Una corona d'alloro è stata deposta ai piedi della targa che ricorda il campo di internamento di Villa Sorge, dove tra il 1940 e il 1943 vi furono internati donne e uomini colpevoli soltanto di essere ebrei. «Oggi questa celebrazione ci chiede ancora di essere attenti, vigili, e combattere ancora in nome della persona umana, della giustizia e della libertà - ha sottolineato la presidente Anpi Maria Saveria Borrelli, dopo aver ricordato i nomi delle donne e degli uomini internati nel campo di Villa Sorge, vittime delle leggi razziali: da Maria Eisenstein, l'internata n.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Giorno Della Memoria
Giornata della memoria, Lanciano ricorda le vittime dello sterminio nazifascista: il programma
Il 27 gennaio, Lanciano celebra la Giornata della Memoria, ricordando le vittime dello sterminio nazifascista.
Giorno della Memoria, Firenze ricorda le vittime della Shoah. "La memoria deve parlare al presente e al futuro" \ FOTO
Ultime notizie su Giorno Della Memoria
Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giornata della memoria, Lanciano ricorda le vittime dello sterminio nazifascista: il programma; Giorno della Memoria, a Lanciano martedì 27 la cerimonia dinanzi a Villa Sorge; Lanciano celebra il Giorno della Memoria 2026 al Parco delle Memorie.
Giornata della memoria, Lanciano ricorda le vittime dello sterminio nazifascista: il programmaLa cerimonia in programma nella mattinata di martedì 27 gennaio nel Parco delle Memorie, in via Maria Eisenstein (via Belvedere), alla presenza di autorità religiose, civili, militari e associazioni c ... chietitoday.it
Lanciano celebra il Giorno della Memoria 2026 al Parco delle MemorieLANCIANO – Lanciano rinnova anche quest’anno il suo omaggio alle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista. L’Amministrazione Comunale celebrerà, infatti, la ricorrenza del Giorno ... abruzzonews.eu
Elegante villa esclusiva nel cuore di Aversa A pochi passi da Via Roma, sorge una villa raffinata e luminosa, impreziosita da un grande lucernaio centrale che, grazie al pavimento vetrato, diffonde luce naturale su tutti i livelli, creando un’atmosfera unica e - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.