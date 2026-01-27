Giorno della memoria | Lanciano ricorda donne e uomini internati a Villa Sorge

In occasione del Giorno della Memoria, Lanciano ha ricordato le vittime delle persecuzioni nazifasciste con una cerimonia nel Parco delle Memorie ai Cappuccini. L’evento ha voluto onorare uomini e donne internati a Villa Sorge, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Cerimonia nel Parco delle Memorie con il sindaco Paolini: deposta una corona d'alloro alla targa che ricorda il campo di internamento attivo a Lanciano tra il 1940 e il 943 Con una cerimonia nel Parco delle Memorie, ai Cappuccini, Lanciano ha celebrato il Giorno della Memoria rendendo omaggio alle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista. Una corona d'alloro è stata deposta ai piedi della targa che ricorda il campo di internamento di Villa Sorge, dove tra il 1940 e il 1943 vi furono internati donne e uomini colpevoli soltanto di essere ebrei. «Oggi questa celebrazione ci chiede ancora di essere attenti, vigili, e combattere ancora in nome della persona umana, della giustizia e della libertà - ha sottolineato la presidente Anpi Maria Saveria Borrelli, dopo aver ricordato i nomi delle donne e degli uomini internati nel campo di Villa Sorge, vittime delle leggi razziali: da Maria Eisenstein, l'internata n.

Il 27 gennaio, Lanciano celebra la Giornata della Memoria, ricordando le vittime dello sterminio nazifascista.

