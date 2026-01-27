Giorno della Memoria la Lega | Lattuca cita Shoah e Gaza una equipollenza inaccettabile

Il commento della Lega sulla dichiarazione del sindaco di Cesena, che ha paragonato la Shoah a Gaza, ha suscitato molte polemiche. La posizione evidenzia come tali confronti siano ritenuti inaccettabili e offensivi nei confronti della memoria storica e delle vittime di eventi tragici.

"Lattuca politicamente ha sbagliato: avrebbe potuto creare consenso con un intervento misurato e sorvegliato", secondo la Lega "Inaccettabile. La scelta voluta e cercata del sindaco di Cesena Enzo Lattuca di inserire, nel discorso pubblico pronunciato per il Giorno della Memoria, una sorta di 'fil rouge' tra la 'Shoah e Gaza' appare come uno sfregio alla storia e alla verità dei fatti, un'offesa ai milioni di martiri ebrei sterminati nella civilissima Europa secondo un piano prestabilito e scientificamente studiato dal regime nazista con la corresponsabilità della dittatura fascista in Italia. Lattuca avrebbe potuto evitare questo scivolone politico e storico".

