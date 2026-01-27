Giorno della Memoria la Lega | Lattuca cita Shoah e Gaza equipollenza inaccettabile Critico anche Di Placido
La Lega attacca il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, per aver collegato nel suo discorso pubblico il genocidio degli ebrei con la situazione a Gaza. La critica si scatena: definiscono quella scelta inaccettabile, un vero sfregio alla memoria delle vittime e alla storia stessa. La polemica si accende anche tra gli altri politici, con Di Placido che si unisce alle proteste.
“Inaccettabile. La scelta voluta e cercata del sindaco di Cesena Enzo Lattuca di inserire, nel discorso pubblico pronunciato per il Giorno della Memoria, una sorta di ‘fil rouge’ tra la ‘Shoah e Gaza’ appare come uno sfregio alla storia e alla verità dei fatti, un’offesa ai milioni di martiri.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
