Giorno della Memoria il minuto di silenzio in Senato alla presenza di Liliana Segre

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione e rispetto. In questa occasione, il Senato ha osservato un minuto di silenzio, sottolineando l’importanza di ricordare le vittime dell’Olocausto. La presenza di Liliana Segre, testimone e figura simbolo, rafforza il significato di questa giornata dedicata alla memoria storica e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione.

L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Al fianco del presidente Ignazio La Russa era seduta la senatrice Liliana Segre. "Credo che abbiamo il dovere di camminare insieme sulla strada delle memoria, rendendo onore alle tante, troppe vite, spezzate dall'Olocausto, costruendo insieme un futuro di pace e di rispetto per tutti i popoli, per tutte le comunità", ha dichiarato La Russa.

