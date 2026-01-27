In occasione del Giorno della Memoria, Tatiana Bucci, sopravvissuta di Auschwitz-Birkenau, ha pronunciato un discorso al Parlamento europeo. Le sue parole riflettono il desiderio che tutti i bambini possano vivere in pace e libertà, come ha fatto lei. È un momento di riflessione importante sulla memoria storica e sull’importanza di preservare la pace nel mondo.

In occasione del Giorno della Memoria, Tatiana Bucci, 88enne sopravvissuta del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, ha tenuto un commovente discorso al Parlamento europeo. “Non sono più così giovane, ho 88 anni. Sono tanti anni e vorrei che tutti i bambini del mondo potessero invecchiare come ho potuto fare io “, sono le parole di Tatiana Bucci, accolte con un lungo applauso e una standing ovation da parte dei membri dell’Europarlamento. “Concludo con la canzone cantata da Noah: nonostante tutto, la vita è bella”, ha aggiunto, prima che venisse osservato un minuto di silenzio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giorno della Memoria, il commovente discorso di Tatiana Bucci al Parlamento europeo: "Vorrei che tutti i bambini del mondo potessero invecchiare come ho potuto fare io"

La testimonianza di Tatiana Bucci al Parlamento europeo rappresenta un importante momento di riflessione sulla memoria dell’Olocausto.

Deeply moved and honoured to welcome Holocaust survivor Tatiana Bucci to @Europarl_EN today on International Holocaust Remembrance Day. Having survived the horrors of Auschwitz as a child alongside her sister Andra, Tatiana is a living testament to s x.com