Giornata della Memoria film d' animazione con il sostegno della Regione al Parlamento europeo

Per la Giornata della Memoria, domani al Parlamento europeo di Bruxelles sarà proiettato il cortometraggio d'animazione

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Andra e Tatiana Bucci con Alessandra Viola (Rizzoli, 2020), il corto racconta la vicenda di Sergio De Simone, un bambino italiano deportato ad Auschwitz con la famiglia e successivamente trasferito nel campo di Neuengamme, ad Amburgo, dove, insieme ad altri venti piccoli prigionieri scelti dal dottor Kurt Heissmeyer, fu utilizzato come cavia umana per esperimenti medici dai nazisti. Tutti furono poi uccisi nei sotterranei di una scuola di Amburgo, a pochi giorni dalla fine della guerra. Decenni dopo, il giornalista tedesco Günther Schwarberg e la moglie Barbara Hüsing si impegnarono a restituire un nome e una storia a quei venti bambini.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Parlare della “Giornata della memoria” non è mai semplice, in particolare con bambini piccoli. Penso che non ci sia un’età giusta per introdurre questo argomento. Tuttavia, ritengo anche che, la scuola e noi insegnanti, non possiamo ignorare grandi drammi d facebook