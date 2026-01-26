La Testimonianza di Tatiana Bucci | al Parlamento europeo l’eco indelebile dell’Olocausto

La testimonianza di Tatiana Bucci al Parlamento europeo rappresenta un importante momento di riflessione sulla memoria dell’Olocausto. In occasione della Giornata internazionale, si rinnova l’impegno a ricordare le vittime e a preservare la storia, affinché simili atrocità non si ripetano. Questo evento sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria e di promuovere valori di tolleranza e rispetto tra le generazioni future.

Il 27 gennaio, il Parlamento europeo si riunisce per commemorare la Giornata internazionale della memoria dell’ Olocausto, un evento che segna la liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz, avvenuta 81 anni fa. In questo giorno di riflessione e di ricordo, la voce di Tatiana Bucci, sopravvissuta all’Olocausto, risuonerà con forza davanti agli eurodeputati a Bruxelles, testimoniando l’orrore e la resilienza di un popolo. La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprirà la cerimonia a mezzogiorno con un video di ricordo. Tatiana Bucci prenderà quindi la parola in emiciclo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - La Testimonianza di Tatiana Bucci: al Parlamento europeo l’eco indelebile dell’Olocausto Approfondimenti su Memoria E Resistenza Von der Leyen al Parlamento europeo: “È il momento dell’indipendenza dell’Europa” Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza dell’Europa durante il suo intervento al Parlamento europeo. La storia di Almerigo Grilz al Parlamento europeo e i poliziotti della memoria Almerigo Grilz, figura importante nel panorama europeo, ha lasciato un’impronta significativa al Parlamento, mentre i poliziotti della memoria si confrontano con il passato e le sue interpretazioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Memoria E Resistenza Argomenti discussi: Rimini, Giorno della Memoria: dal consiglio comunale speciale alla testimonianza di Tatiana Bucci; A Rimini i giovani conservano la Memoria; Rimini. Un Consiglio comunale straordinario animato dagli studenti, concerti, incontri, conferenze e la testimonianza della sopravvissuta Tatiana Bucci; Un Consiglio comunale straordinario animato dagli studenti, concerti, incontri, conferenze e la testimonianza della sopravvissuta Tatiana Bucci: il programma previsto per ‘Giorno della Memoria’, ‘Giorno del Ricordo’ e per la ‘Giornata dei Giusti’. Giorno della Memoria: Parlamento Ue ricorda le vittime dell’Olocausto. Domani in emiciclo la testimonianza di Tatiana BucciLa sopravvissuta all’Olocausto Tatiana Bucci interverrà domani al Parlamento europeo a Bruxelles durante una sessione plenaria dedicata alla Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto. La pr ... agensir.it Giorni della Memoria, Foibe e Giusti: il programma del Comune di RiminiLa Memoria non si eredita: si sceglie. Sono tante anche quest'anno le iniziative promosse nell'ambito dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, che in occasione del ‘Giorno della ... msn.com Dalla seduta solenne del Consiglio regionale al Memoriale delle deportazioni a Firenze al film a Pisa su Sergio De Simone e Andra e Tatiana Bucci. E ancora la lezione civile di Massimo Cacciari a Pistoia, l’omaggio a Etty Hillesum a Impruneta, la passeggiat - facebook.com facebook La seduta solenne del @CRToscana al Memoriale delle deportazioni a Firenze. A Pisa il film su Sergio De Simone e Andra e Tatiana Bucci. Scopri le altre iniziative I G bit.ly/giornatadellam… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.