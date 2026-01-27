giorno della memoria ad oswiecim una delegazione del comune di arezzo

In occasione del Giorno della memoria, una delegazione del Comune di Arezzo si è recata ad Oswiecim, guidata dall’assessore Monica Manneschi. L'iniziativa sottolinea l'importanza di ricordare e riflettere sugli eventi storici legati alla persecuzione e allo sterminio, mantenendo viva la memoria per le future generazioni.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – guidata dall’assessore Monica Manneschi. Una delegazione del Comune di Arezzo guidata dall’ assessore Monica Manneschi ha partecipato oggi ad Oswiecim alle cerimonie per l’81° anniversario della liberazione da parte dell'Armata Rossa del campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau. Con lei, anche l’assessore Alberto Merelli e i consiglieri Alessandro Caneschi e Francesco Lucacci. Insieme alla delegazione aretina, l’assessore ha deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime dell'Olocausto e ha preso parte alle commemorazioni del pomeriggio presso l’ex campo Auschwitz - Birkenau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel Giorno della Memoria, le bandiere del Comune di Acireale vengono esposte a mezz’asta per commemorare le vittime delle atrocità storiche, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Il Comune di Sommacampagna per il Giorno della Memoria 2026 propone un programma che integra cinema, teatro e approfondimenti storici.

