Il Giorno della Memoria è un momento di riflessione condivisa sulla Shoah. Anche figure pubbliche come Roberto Vannacci partecipano alle commemorazioni, ma le reazioni dei follower possono essere diverse. È importante ricordare e rispettare le occasioni di memoria, promuovendo un dialogo costruttivo e consapevole sul passato.

Roberto Vannacci celebra come altri il Giorno della Memoria, ma la maggior parte dei suoi follower reagisce con rabbia e delusione. Il vicesegretario della Lega pubblica sul suo profilo Instagram l’immagine di una Stella di David cucita su una divisa da deportato, accompagnata dalla scritta “27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2026, per non dimenticare”, sotto il commento “ Ricordare è un dovere “. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROBERTO VANNACCI (@roberto.vannacci.68) Decine e decine di follower del generale e hanno però replicato con sdegno, accusandolo di essersi piegato al “ pensiero unico ” e di aver “tradito” i suoi ideali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Memoria 2026, Vannacci attaccato dai suoi follower per ricordo Shoah: “Ci hai deluso”

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente De Pascale ha partecipato a Salsomaggiore a diverse iniziative, tra cui mostre, deposizioni di corone e incontri culturali.

Nel Giorno della Memoria 2026, Edith Bruck riflette sull’Olocausto, sottolineando la sua unicità.

