Giorno della Memoria 2026 Edith Bruck | Shoah un unicum

Nel Giorno della Memoria 2026, Edith Bruck riflette sull’Olocausto, sottolineando la sua unicità. Testimone diretta di quegli eventi, con lucidità e severità, offre una prospettiva che invita alla riflessione e al rispetto della memoria storica.

Nel Giorno della Memoria 2026, Edith Bruck, testimone diretta dell’Olocausto, parla a  LaPresse  con la lucidità severa di chi ha attraversato l’orrore e non accetta semplificazioni. A ottantuno anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau, la sua voce resta una delle più ferme nel dibattito pubblico, mentre il mondo è di nuovo attraversato da guerre, odio e revisionismi. “Credo che l’ unico genocidio sia stato quello degli ebrei. Lasciamo stare la Shoah: è un unicum. Scindiamola da altre tragedie”. Chi è Edith Bruck. Scrittrice, poetessa e regista, Bruck è nata nel 1932 in Ungheria in una famiglia ebrea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

