Nel Giorno della Memoria 2026, Edith Bruck riflette sull’Olocausto, sottolineando la sua unicità. Testimone diretta di quegli eventi, con lucidità e severità, offre una prospettiva che invita alla riflessione e al rispetto della memoria storica.

Nel Giorno della Memoria 2026, Edith Bruck, testimone diretta dell’Olocausto, parla a LaPresse con la lucidità severa di chi ha attraversato l’orrore e non accetta semplificazioni. A ottantuno anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau, la sua voce resta una delle più ferme nel dibattito pubblico, mentre il mondo è di nuovo attraversato da guerre, odio e revisionismi. “Credo che l’ unico genocidio sia stato quello degli ebrei. Lasciamo stare la Shoah: è un unicum. Scindiamola da altre tragedie”. Chi è Edith Bruck. Scrittrice, poetessa e regista, Bruck è nata nel 1932 in Ungheria in una famiglia ebrea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Memoria 2026, Edith Bruck: “Shoah un unicum”

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

La testimonianza di Edith Bruck, narrata durante UnoMattina, rivela i momenti più drammatici della Shoah.

Il giorno della memoria ci invita a riflettere sui valori di pace e rispetto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giorno della memoria 2026; Giorno della Memoria 2026: le iniziative per commemorare le vittime della Shoah; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026.

Giorno della Memoria 2026: i film più belli e commoventi sulla Shoah in televisione e oggi nei cinemaAnche quest'anno l'offerta nei palinsesti è ricchissima di film d'autori, grandi classici e documentari. In sala invece il commovente film francese La stanza di Mariana ... iodonna.it

Giorno della Memoria, Meloni: Pagina buia, condanniamo complicità del regime fascistaBandiere a mezz'asta in Senato, Colosseo illuminato dalle 18,30 e momenti di silenzio nelle scuole. Oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria, si commemorano il giorno in cui nel 1945 venne liberato il ... adnkronos.com

Edith Bruck non ama la Giornata della Memoria, considera sbagliata la scelta della data del 27 gennaio ma lavora ogni giorno perché la memoria del genocidio compiuto dai nazisti non si perda. Anche quando sembra che sia inutile. «Basta che una sola pers - facebook.com facebook

I ricordi delle atrocità dei lager nazisti continuano a riaffiorare e a scuotere le coscienze, come testimonia Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, nei suoi libri e nella sua vita. Su @repubblica un passaggio dell’intervista in onda domani a @Unomattina x.com