Eventi Giorno della memoria | martedì cerimonia al teatro San Carlo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che martedì 27 gennaio 2026, alle ore 11 al Teatro di San Carlo di Napoli, in occasione del Giorno della Memoria, si svolgerà una cerimonia dedicata al ricordo della Shoah e alla riflessione sui valori della memoria, della pace e del dialogo, alla presenza anche di una folta rappresentanza di studenti del territorio. L’iniziativa è promossa dalla Prefettura di Napoli in collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo e con l’Ufficio scolastico regionale. Presenta la giornalista Chiara del Gaudio. In apertura, dopo l’inno nazionale italiano, previsti i saluti di Fulvio Adamo Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro di San Carlo; Monica Matano, direttore dell’Ufficio scolastico regionale; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana e Roberto Fico, presidente della Regione Campania.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorno della Memoria. Gli eventi a San GiovanniIl Comune di San Giovanni Valdarno ricorda il Giorno della Memoria con una serie di iniziative in collaborazione con scuole e associazioni locali.

Sassuolo celebra il Giorno della Memoria: un programma di eventi tra scuole, teatro e cerimonieSassuolo ricorda il Giorno della Memoria con un programma di eventi che coinvolge scuole, teatro e cerimonie.

Giorno della Memoria, il programma in città per ricordare l'Olocausto tra conferenze, spettacoli teatrali, mostre d’arte e filmVENEZIA - È fitto il programma di appuntamenti in città per ricordare il Giorno della Memoria. Un percorso che si è aperto con la posa di 13 nuove pietre d'inciampo ... ilgazzettino.it

Giorno della Memoria: gli eventi a Monza e BrianzaLa Brianza si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto con iniziative ed eventi su tutto il territorio. mbnews.it

In occasione del Giorno della Memoria 2026, lunedì 26 gennaio alle 17.30, Casa Cervi ospita l’incontro pubblico “La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra”, promosso dall’Istituto Alcide Cervi. L’iniziativa propone un momento di riflessione aperta su antis - facebook.com facebook

Nella giornata della memoria, alla Farnesina si discute di altro. @ItalyMFA @valentinivaler x.com