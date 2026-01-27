Giornata della Memoria | Santarcangelo ricorda le vittime della deportazione

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime della deportazione. A Santarcangelo si sono svolte, martedì 27 gennaio, celebrazioni istituzionali per onorare la memoria delle persone coinvolte. Questo momento di riflessione è importante per mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di pace e rispetto.

Si sono tenute martedì mattina (27 gennaio) le celebrazioni istituzionali in occasione della Giornata della Memoria. Oltre al sindaco Filippo Sacchetti e alcuni assessori, presso la fontana del Prato Sommerso al Campo della Fiera erano presenti i rappresentanti del Comitato cittadino antifascista.

