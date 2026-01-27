La Giornata della Memoria invita a ricordare le vittime della Shoah, sottolineando l’importanza di preservare i valori democratici. È un’occasione per riflettere sulla storia e promuovere il rispetto dei diritti umani, affinché simili tragedie non si ripetano. Un impegno civile che coinvolge tutta la società nel preservare la memoria e la dignità di ogni individuo.

Giornata della Memoria: un impegno civile per ricordare le vittime della Shoah e difendere i valori democratici.. La Giornata della Memoria, celebrata ogni anno il 27 gennaio, rappresenta uno dei momenti più alti della coscienza civile europea e internazionale. Non è una ricorrenza come le altre: è un impegno collettivo, un esercizio di responsabilità verso la storia e verso le generazioni future. In questa data, nel 1945, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, rivelando al mondo l’orrore della Shoah e la brutalità del progetto di sterminio nazista. Un dovere morale e civile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giornata della Memoria: ricordare per difendere il presente

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

