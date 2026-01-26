Giornata della memoria 2026 | musica parole e testimonianze per non dimenticare

Da brindisireport.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della memoria, la Prefettura di Brindisi organizza una cerimonia per commemorare le vittime della Shoah. L’evento riunirà musica, parole e testimonianze, offrendo un’occasione di riflessione sul significato della memoria storica. Un momento di rispetto e consapevolezza per mantenere vivo il ricordo e promuovere i valori di tolleranza e rispetto.

La musica accompagnerà l’intero percorso commemorativo grazie alle esibizioni degli studenti del territorio. Nelle sale della Prefettura sarà possibile visitare diverse esposizioni sul tema della Shoah BRINDISI - Il 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della memoria, la Prefettura di Brindisi ospiterà una cerimonia intensa e partecipata, dedicata al ricordo delle vittime della Shoah e alla riflessione sul valore della memoria come strumento contro l’indifferenza. Un programma articolato, che intreccia musica, letture, interventi istituzionali e testimonianze, con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

