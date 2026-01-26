Giornata della memoria 2026 | musica parole e testimonianze per non dimenticare

Il 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della memoria, la Prefettura di Brindisi organizza una cerimonia per commemorare le vittime della Shoah. L’evento riunirà musica, parole e testimonianze, offrendo un’occasione di riflessione sul significato della memoria storica. Un momento di rispetto e consapevolezza per mantenere vivo il ricordo e promuovere i valori di tolleranza e rispetto.

La musica accompagnerà l'intero percorso commemorativo grazie alle esibizioni degli studenti del territorio. Nelle sale della Prefettura sarà possibile visitare diverse esposizioni sul tema della Shoah BRINDISI - Il 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della memoria, la Prefettura di Brindisi ospiterà una cerimonia intensa e partecipata, dedicata al ricordo delle vittime della Shoah e alla riflessione sul valore della memoria come strumento contro l'indifferenza. Un programma articolato, che intreccia musica, letture, interventi istituzionali e testimonianze, con il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio.

