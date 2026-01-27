Giornata della Memoria Meloni | Condanniamo la complicità del regime fascista

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sui pericoli dell’odio e dell’intolleranza. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, per promuovere valori di rispetto e memoria storica.

"Condanniamo la complicità del regime fascista nelle persecuzioni": sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Giornata della Memoria, la ricorrenza per commemorare le vittime dell'Olocausto. In una dichiarazione, pubblicata sui suoi canali social, la premier ha scritto: "Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l'abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell'umanità mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico.

