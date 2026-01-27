Giornata della memoria Marco Scurria FdI | L’Olocausto non fu solo sterminio ma un annullamento dell’essere umano

La giornata della memoria ricorda l’Olocausto, un evento che ha rappresentato più di uno sterminio, ma anche un annullamento dell’identità umana. Il senatore Marco Scurria (FdI) ha sottolineato la necessità di approvare una legge contro l’antisemitismo, per tutelare gli ebrei e promuovere la sicurezza nelle scuole e negli spazi pubblici, affrontando con attenzione i temi dell’odio e della discriminazione.

In Aula, il senatore Marco Scurria (FdI) ha annunciato la necessità di una legge sull’antisemitismo. L’obiettivo è onorare la memoria proteggendo gli ebrei vivi, garantendo sicurezza nelle scuole e nei luoghi pubblici per superare la paura e l’odio attuale. Il Giorno della Memoria non è solo un momento di ricordo, ma un impegno concreto che deve tradursi in nuove norme per la sicurezza della comunità ebraica. Durante il dibattito in Aula, il vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Marco Scurria, ha tracciato un collegamento diretto tra l’orrore del passato e le sfide del presente, sottolineando la necessità di un intervento legislativo urgente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La città di Napoli ha commemorato le vittime napoletane dell'Olocausto, sottolineando l'importanza di preservare la memoria storica e promuovere la sensibilità su questo tragico capitolo del passato.

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e riflettere sul valore della memoria storica.

