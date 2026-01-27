giornata della memoria le toccanti parole di liliana segre durante la commemorazione dei sopravvissuti

La Giornata della memoria rappresenta un momento di riflessione importante, ricordando le vittime dell’Olocausto. Durante la cerimonia al Quirinale, Liliana Segre ha condiviso parole commoventi, sottolineando il valore della memoria e dell’impegno civile. Questo evento evidenzia l’importanza di preservare la memoria storica per educare le nuove generazioni e promuovere i valori di tolleranza e rispetto.

Oggi in Quirinale si è tenuta la commemorazione per la Giornata della memoria e Liliana Segre ha tenuto un toccante discorso Come ogni 27 gennaio, anche quest’anno, il mondo si ferma. La Giornata della memoria vuole mantenere i riflettori puntati sull’Olocausto, il genocidio che ha visto la morte di circa sei milioni di ebrei da parte del regime nazista nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La data del 27 gennaio è stata simbolicamente scelta perché quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. “Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della memoria: si può parlare di Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Carcano di Milano presenta “Il grande nulla” il 27 gennaio 2026 alle 19.

