Prima della Scala l' arrivo in teatro di Liliana Segre

La senatrice a vita siederà per il terzo anno di fila al centro del Palco reale al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Subito dopo di lei, è entrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

