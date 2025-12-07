Prima della Scala l' arrivo in teatro di Liliana Segre
La senatrice a vita siederà per il terzo anno di fila al centro del Palco reale al posto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Subito dopo di lei, è entrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Prima della Scala, colpo di scena alla vigilia: Liliana Segre torna al centro del Palco reale
Prima della Scala, l’esperto promuove il titolo scelto: “Un’opera scomoda che interroga, non è mera celebrazione”
Prima della Scala: gli outfit più indimenticabili - nel bene e nel male - degli ultimi anni
Grande attesa a #Milano per la #prima alla #Scala della stagione lirica. In scena Lady Macbeth di Šostakóvic. In sala anche la senatrice Segre e volti noti, da Favino a Mahmood ad Achille Lauro. L'evento trasmesso in diretta tv da Rai1 e da Radio3 dalle 17.4 Vai su X
Oggi ci sarà la Prima della Scala 2025, con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" alle ore 18:00. Venite con me nel tempio della lirica Today will be the 2025 La Scala Premiere, with "A Lady Macbeth of the Mtsensk District" at 6:00 PM. Come wi - facebook.com Vai su Facebook
Scala, si alza il sipario sulla Prima più attesa dell'anno con la 'Lady Macbeth' di Sostakovic - 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk', Riccardo Chailly sul podio per la dodicesima inaugurazione di stagione e la regia di Vasily Barkhatov ... adnkronos.com scrive
Scala: via alla Prima più attesa dell’anno con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" - Teatro della Scala, alle 18 in punto si avvia la Prima più attesa dell'anno, con Riccardo Chailly sul podio per la dodicesima inaugurazione di stagione e la regia di Vasily Barkhatov. Scrive lastampa.it
Prima della Scala: a che ora, dove vederla e la storia di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” - La stagione d’opera si apre con la celebrazione del cinquantenario della morte di Šostakovi? Si legge su repubblica.it