Giornata della Memoria | il ricordo di deportati e internati dai nazisti

La Giornata della Memoria si è svolta oggi a Lecce, con una cerimonia all’Aula Baracca della Scuola di Cavalleria. La mattina ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, che si sono riuniti per ricordare i deportati e gli internati dai nazisti. Un momento di riflessione semplice e diretto, senza fronzoli, per mantenere vivo il ricordo di quelle pagine di storia.

LECCE – La celebrazione del Giorno della Memoria ha avuto come scenario a livello provinciale l’Aula Baracca della Scuola di Cavalleria di Lecce. Promosso dalla prefettura in collaborazione con altre istituzioni, l’evento ha vissuto il suo momento più solenne con la consegna di dieci Medaglie.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Giornata Memoria Giornata della Memoria 2026: onorificenze ai deportati irpini nei lager nazisti Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria, istituita con la Legge 20 luglio 2000, n. Giornata della Memoria 2026, onore ai deportati irpini nei lager nazisti: "Per non dimenticare" La Giornata della Memoria 2026 ha reso omaggio ai deportati irpini nei lager nazisti, con una cerimonia presso la Prefettura di Avellino. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Consegnate le Medaglie d'Onore alla memoria di tre internati militari Ultime notizie su Giornata Memoria Argomenti discussi: Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria 2026, eventi e celebrazioni nel mondo; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria. Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Giorno della Memoria, Mattarella: Antisemitismo e razzismo si nutrono ancora di menzogneIl 27 gennaio ricorre la Giornata Mondiale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto. La giornata, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a novembre del 2005, e istitui ... msn.com La Giornata della Memoria non è solo un rito civile: è un impegno che ci interpella ogni giorno. Ricordare la Shoah significa custodire la verità storica, dare voce alle vittime, riconoscere le responsabilità e vigilare perché l’odio non trovi mai più spazio nelle no - facebook.com facebook Un buon motivo per NON partecipare alla giornata della memoria e’ il Prof. Montanari. In un suo prezioso saggio edito da Einaudi, dopo aver scritto nero su bianco che è giusto cacciarmi dalle Università, oggi sostiene la “nazificazione di Israele”. Giù il sipario. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.