Giornata della Memoria 2026 | onorificenze ai deportati irpini nei lager nazisti

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria, istituita con la Legge 20 luglio 2000, n. 211, si ricorda il sacrificio degli irpini deportati nei lager nazisti. Questa giornata rappresenta un’occasione per mantenere viva la memoria degli eventi e delle persone coinvolte, riconoscendone il valore e l’importanza storica. È un momento di riflessione sulla tragedia e sulla resilienza di chi ha subito le persecuzioni durante il periodo della Seconda guerra mondiale.

Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria, istituita con la Legge 20 luglio 2000, n. 211, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle Medaglie d'Onore a sette cittadini irpini deportati e internati nei lager nazisti. La cerimonia sarà accompagnata da un contributo musicale a cura del Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino. Di seguito l'elenco dei cittadini della provincia di Avellino cui è stata conferita la Medaglia d'Onore.

