Giornata della Memoria 2026 onore ai deportati irpini nei lager nazisti | Per non dimenticare

La Giornata della Memoria 2026 ha reso omaggio ai deportati irpini nei lager nazisti, con una cerimonia presso la Prefettura di Avellino. Un momento di riflessione per ricordare le sofferenze e l’importanza di non dimenticare gli eventi storici legati alla Shoah e alla memoria delle vittime. Un’occasione per mantenere vivo il rispetto e la consapevolezza civile.

Il 27 gennaio 2026, nella sobria e solenne cornice del Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si è svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie d'Onore ai cittadini della provincia irpina deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

