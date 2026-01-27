Giornata della Memoria il nuovo murale della Shoah e l’appello di Jarach | Il ricordo serve anche per il futuro Ghali? Sono per la libertà d’espressione

La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare e riflettere sugli orrori del passato, ma anche per promuovere la sensibilizzazione sul tema. Quest’anno, il nuovo murale sulla Shoah e l’appello di Jarach sottolineano l’importanza di mantenere vivo il ricordo, anche in un contesto di polemiche e dibattiti sulla libertà di espressione. Un momento di riflessione che mira a rafforzare i valori di memoria e tolleranza.

Milano, 27 gennaio 2026 – Viste le tante polemiche, più o meno correlate, che si sono sviluppate sul tema nell'ultimo periodo, la Giornata della Memoria oltre ad essere un momento di commemorazione rappresenta anche un'occasione per sensibilizzare ulteriormente. Come ha fatto, oggi 27 gennaio, il presidente del Memoriale della Shoah Roberto Jarach a margine delle celebrazioni del Giorno della memoria davanti all' ex albergo Regina, che fu sede delle Ss a Milano: " Che si perda un po' il ricordo è una delle preoccupazioni principali. Abbiamo anche un calo delle visite al Memoriale della Shoah quindi qualcosa sicuramente nell'aria c'è ma non abbiamo una diagnosi molto precisa". Giornata della Memoria: perché il 27 gennaio si ricordano le vittime della Shoah e delle leggi razzialiUna giornata per non dimenticare le quasi 6 milioni di vittime della persecuzione e sterminio del popolo ebraico ... affaritaliani.it Giorno della Memoria, Meloni: Pagina buia, condanniamo complicità del regime fascistaBandiere a mezz'asta in Senato, Colosseo illuminato dalle 18,30 e momenti di silenzio nelle scuole. Oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria, si commemorano il giorno in cui nel 1945 venne liberato il ... adnkronos.com Radio1 Rai. . #27gennaio2026 Nella Giornata della Memoria, i sopravvissuti depongono corone di fiori e accendono candele al Blocco 11, di fronte al muro della morte, dove avvenivano le esecuzioni. L'inviato #GR1 ad Auschwitz-Birkenau @federicomello - facebook.com facebook Oggi è la giornata della memoria. Come ha detto Liliana Segre "La Memoria è il vaccino contro l'indifferenza, che è più colpevole della violenza stessa". Viviamo purtroppo in un mondo di novax anche sulla memoria… x.com

