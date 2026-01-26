Giornata della Memoria Calimani | Se la Shoah diventa un alibi smettiamo di celebrarla a scuola serve onestà sui fatti del 7 ottobre

In occasione della Giornata della Memoria, Dario Calimani, presidente della Comunità ebraica di Venezia, sottolinea l'importanza di mantenere un approccio rispettoso e onesto nel ricordare la Shoah. Critica l’uso strumentale di questa ricorrenza e invita a un’educazione sincera sui fatti del 7 ottobre, affinché la memoria sia preservata come strumento di riflessione e rispetto, senza diventare un alibi o un mezzo per altri scopi.

Dario Calimani, presidente della Comunità ebraica di Venezia, critica l’uso strumentale della Shoah e chiede onestà a scuola sui fatti del 7 ottobre. Condanna gli slogan antisemiti nelle università, invocando una narrazione storica plurale e completa per gli studenti. Durante le celebrazioni per la Giornata della Memoria al teatro La Fenice, il presidente della Comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani, ha richiamato l’attenzione sul rischio di strumentalizzare il ricordo dello sterminio. Secondo quanto riporta l’ANSA, Calimani ha sottolineato la necessità di scindere la storia della Seconda Guerra Mondiale dalle attuali tensioni politiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Shoah: La Fenice di Venezia celebra la Giornata della memoriaIl Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026 con un evento dedicato alla memoria delle vittime delle persecuzioni naziste. Giornata della Memoria, curiosità della Shoah legate al SannioIl 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, istituito per onorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sulle atrocità della Shoah. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Al teatro La Fenice la cerimonia per la Memoria della Shoah; Giornata della Memoria, il presidente della comunità ebraica Calimani: Se la Shoah è un alibi si smetta di commemorarla; Giorno della Memoria: al Teatro La Fenice lo spettacolo di Enrico Fink Le tre notti del '43; Il presidente della comunità ebraica di Venezia: Incontri a scuola sulla Palestina, manca la narrazione plurale. Giorno della Memoria: al Teatro La Fenice lo spettacolo di Enrico Fink Le tre notti del '43Presente anche il presidente della Comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, che lancia l’allarme sulla crescita dell’antisemitismo in Italia ... rainews.it Giorno della Memoria 2026: al Teatro La Fenice la cerimonia cittadinaIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it Parlare della “Giornata della memoria” non è mai semplice, in particolare con bambini piccoli. Penso che non ci sia un’età giusta per introdurre questo argomento. Tuttavia, ritengo anche che, la scuola e noi insegnanti, non possiamo ignorare grandi drammi d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.