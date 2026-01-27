Giornata della Memoria ecco perché si celebra il 27 gennaio

La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, ricorda l'entrata delle truppe sovietiche ad Auschwitz e l'orrore della Shoah. È un momento di riflessione sul passato, volto a promuovere la memoria storica e a sensibilizzare le nuove generazioni sui tragici eventi della Seconda guerra mondiale. La ricorrenza sottolinea l'importanza di preservare la memoria per evitare che simili atrocità si ripetano.

Come ogni anno, si celebra oggi, 27 gennaio 2026, in Italia e in altri Paesi del mondo la "Giornata della Memoria" per ricordare il giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo l'orrore della deportazione e dello sterminio degli ebrei, a opera tedesca, durante la Seconda guerra mondiale (1939-45). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

