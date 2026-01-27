La Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, ricorda l'entrata delle truppe sovietiche ad Auschwitz e l'orrore della Shoah. È un momento di riflessione sul passato, volto a promuovere la memoria storica e a sensibilizzare le nuove generazioni sui tragici eventi della Seconda guerra mondiale. La ricorrenza sottolinea l'importanza di preservare la memoria per evitare che simili atrocità si ripetano.

Come ogni anno, si celebra oggi, 27 gennaio 2026, in Italia e in altri Paesi del mondo la "Giornata della Memoria" per ricordare il giorno in cui l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo l'orrore della deportazione e dello sterminio degli ebrei, a opera tedesca, durante la Seconda guerra mondiale (1939-45). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per conservare la memoria delle vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto.

Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio

Giornata della Memoria, l’appello di Jarach: Il ricordo serve anche per il futuro. Ghali? Sono per la libertà d’espressione. E a Milano spunta un nuovo murale per la ...Il presidente del Memoriale della Shoah è intervenuto, oggi 27 gennaio, sulla necessità di mantenere viva la sensibilizzazione al tema e anche sulla polemica nei confronti del rapper. Alla Caserma Mom ... ilgiorno.it

Giorno della Memoria, i film da vedere al cinemaDal cartoon Il dono più prezioso a La stanza di Mariana, tratto dal libro di Appelfeld, ecco i film sul Giorno della memoria al cinema ... panorama.it

Radio1 Rai. . #27gennaio2026 Nella Giornata della Memoria, i sopravvissuti depongono corone di fiori e accendono candele al Blocco 11, di fronte al muro della morte, dove avvenivano le esecuzioni. L’inviato #GR1 ad Auschwitz-Birkenau @federicomello - facebook.com facebook

Oggi è la giornata della memoria. Come ha detto Liliana Segre “La Memoria è il vaccino contro l’indifferenza, che è più colpevole della violenza stessa”. Viviamo purtroppo in un mondo di novax anche sulla memoria… x.com