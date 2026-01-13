Treno della Memoria primi 450 giovani pugliesi in viaggio verso Auschwitz

I primi 450 giovani pugliesi sono partiti per il Treno della Memoria, un viaggio volto a ricordare le vittime dell’Olocausto e a promuovere la consapevolezza storica. In un’epoca di conflitti e divisioni, mantenere viva la memoria rappresenta un impegno collettivo e civile, affinché le lezioni del passato non siano mai dimenticate.

Parte il Treno della memoria: 450 studenti in visita ad Auschwitz - In viaggio giovani tra i 17 e i 25 anni, che si sono preparati con incontri di formazione, visite al campo di concentramento di Bolzano e alla comunità ebraica di Merano Sono 450 i ragazzi del ... rainews.it

20 anni del Treno della Memoria, Capone: 'Un viaggio che richiama all'impegno' - Un viaggio che fa toccare con mano la disumanità e ci richiama all’impegno”. affaritaliani.it

Ciao a tutti, ci presentiamo: siamo due ragazze del Comune di Andrano, Edera Pellegrino e Roberta Nuzzo, e abbiamo avuto l’opportunità, grazie al sostegno del nostro Comune, di partecipare al Treno della Memoria. Questo viaggio rappresenta per noi molt - facebook.com facebook

