Giornata della Memoria a Cesena incontri letterari e proiezioni cinematografiche per non dimenticare la tragedia dell' Olocausto

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono incontri letterari e proiezioni cinematografiche promossi dalle istituzioni e associazioni locali. Queste iniziative mirano a mantenere viva la memoria dell’Olocausto, offrendo spazi di riflessione e approfondimento sulla storia e sulle sue conseguenze. Un’occasione per ricordare e comprendere meglio le tragedie del Novecento, promuovendo valori di memoria e rispetto.

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cesena si svolgono diverse iniziative pensate dalle istituzioni locali e dalle realtà cittadine come momenti di riflessione e approfondimento sulla memoria storica e sulle tragedie del Novecento. Come ogni anno, martedì 27 gennaio alle ore 11.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Giorno della memoria, incontri letterari e proiezioni per approfondire la storia e le tragedie del ‘900

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, Cesena ospiterà incontri letterari e proiezioni per approfondire le vicende e le tragedie del Novecento. Le iniziative, promosse dall’Amministrazione, dalla Presidenza del Consiglio comunale e da altre realtà cittadine, offrono spazi di riflessione e dialogo sulla storia e l’importanza della memoria storica. Un’occasione per conoscere e ricordare gli eventi che hanno segnato il secolo scorso.

Giornata della Memoria, iniziativa del Comune: 4 nuove Pietre d’Inciampo per ricordare le vittime dell’Olocausto

In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo ha promosso l’installazione di quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista Gunter Demnig. Questa iniziativa mira a ricordare le vittime dell’Olocausto e a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici legati al nazifascismo, attraverso un gesto semplice ma significativo di memoria e rispetto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini - La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia commemorativa in occasione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, in programma domenica 26 gennaio, ore 15, al Mo ... padovaoggi.it