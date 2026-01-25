Giornata della Memoria a Palazzo Morpurgo la mostra sulle pietre d’inciampo

Il 24 gennaio, a Palazzo Morpurgo, è stata inaugurata la mostra dedicata alle otto nuove pietre d’inciampo che il Comune di Udine posizionerà in città in occasione del Giorno della Memoria. L’esposizione, allestita in Sala Valle, offre un approfondimento sul significato e l’importanza di queste piccole targhe commemorative, testimoni silenziosi di vicende storiche e di memoria collettiva.

È stata inaugurata nella mattinata di sabato 24 gennaio, in Sala Valle a Palazzo Morpurgo, la mostra dedicata alle otto nuove pietre d'inciampo che il Comune di Udine poserà in città nei prossimi giorni in occasione del Giorno della Memoria. L'esposizione anticipa le cerimonie di posa, in.

