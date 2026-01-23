Giornata della Memoria ad Ancona | tra concerti e pietre d' inciampo ecco tutto il programma

La Giornata della Memoria ad Ancona si rinnova con una serie di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione. Tra concerti, incontri e l’installazione delle pietre d’inciampo, il programma mira a mantenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto. Di seguito, vengono illustrati gli eventi previsti per questa importante ricorrenza.

ANCONA – Le celebrazioni in occasione della Giornata della Memoria prevedono diversi appuntamenti anche quest’anno.Momento clou, martedì 27 gennaio dalle 8,30 ad Ancona, quando si terranno le commemorazioni con una iniziativa organizzata da Anpi con il patrocinio del Comune di Ancona, prefettura.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Giornata della Memoria, a Udine 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampoA Udine, la Giornata della Memoria si celebra con 18 eventi tra incontri, spettacoli e Pietre d’inciampo, volta a ricordare lo sterminio e la persecuzione nazista degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale.

Dalle pietre d'inciampo alla cerimonia: ecco le iniziative per il Giorno della MemoriaIl Giorno della Memoria si rinnova con una serie di iniziative culturali, a partire dalla posa delle pietre d'inciampo il 21 gennaio.

Sui canali Mediaset il Giorno della Memoria inizia oggi: film, serie tv, speciali dal 23 al 27 gennaioIl palinsesto completo con cui i canali Mediaset celebrano il Giorno della Memoria 2026: film, serie, speciali dal 23 al 27 gennaio. style.corriere.it

Giorno della Memoria, incontri con le scuole nel Salone dei Cinquecento e video in Sala d’Arme per tutta la cittadinanzaFirenze si prepara a ricordare e a riflettere sul Giorno della Memoria, il prossimo 27 gennaio, data simbolica che segnò la liberazione dei prigionieri superstiti del campo di concentramento di ... 055firenze.it

Torrioni (AV): GIORNATA DELLA MEMORIA – Per non dimenticare La Pro Loco “Lapis” e l’Associazione GenerIdea, con il patrocinio del Comune di Torrioni, organizzano un momento di riflessione e memoria per la comunità. Sabato 31 gennaio 2026 Ore - facebook.com facebook