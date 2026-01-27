Giornata della Memoria Vera Paggi | La memoria può contrastare l' odio ma rischia di essere arida se non produce la riflessione virtuosa sul diverso e la ribellione civile contro i soprusi e tutti i razzismi

La Giornata della Memoria invita a riflettere sulla storia e sui valori di rispetto e tolleranza. Vera Paggi sottolinea come la memoria possa impedire l’odio, purché porti a una riflessione critica sul diverso e sulle ingiustizie. Attraverso testimonianze, si ricostruiscono le vicende di chi ha subito soprusi e discriminazioni, come gli operai deportati di Firenze, contribuendo a mantenere viva la memoria collettiva e i principi civili.

Attraverso documenti e testimonianze, Vera Paggi e Lorenza Pleuteri hanno ricostruito la storia dimenticata dei cinque operai della cartiera di Firenze deportati e mai tornati a casa perché avevano scioperato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giornata della Memoria, Vera Paggi: «La memoria può contrastare l'odio ma rischia di essere arida, se non produce la riflessione virtuosa sul diverso e la ribellione civile contro i soprusi e tutti i razzismi» Approfondimenti su Giornata della Memoria Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della Memoria Il Comune di Baronissi celebra il 27 gennaio 2026 la Giornata della Memoria con l’installazione dell’Albero della Memoria. Giornata della Memoria: Sansepolcro ricorda la Resistenza civile in Valtiberina Il 15 gennaio 2026, Sansepolcro celebra la Giornata della Memoria ricordando la Resistenza civile in Valtiberina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giornata della Memoria Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Giornata della Memoria, Vera Paggi: La memoria può contrastare l'odio ma rischia di essere arida, se non produce la riflessione virtuosa sul diverso e la ribellione civile contro i soprusi e tutti i razzismi; La miniserie sul Morbo K che salvò gli ebrei perseguitati. Ma i fascisti non ci sono; Il Giorno della Memoria su Canale 5: il palinsesto completo, dal 23 al 27 gennaio. Giorno della Memoria 2026, mostre ed eventi culturali previsti in ItaliaDalle pergamene del Talmud ritrovate a Napoli alle pietre d’inciampo di Milano e Roma: scopri gli eventi e le mostre dedicate quest'anno al Giorno della Memoria. libreriamo.it Arezzo, la Doppia Memoria di Vera Vigevani Jarach rivive al liceo ColonnaGli studenti della 5M trasformano i corridoi della scuola in un percorso sensoriale tra Shoah e Desaparecidos: un ponte tra passato e impegno civile ... lanazione.it Morirono a Mauthausen, oggi la vicenda riemerge grazie a un libro scritto da Vera Paggi con Lorenza Pleuteri. E alle pietre d’inciampo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.