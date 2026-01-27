Giornata della Memoria Vera Paggi | La memoria può contrastare l' odio ma rischia di essere arida se non produce la riflessione virtuosa sul diverso e la ribellione civile contro i soprusi e tutti i razzismi
La Giornata della Memoria invita a riflettere sulla storia e sui valori di rispetto e tolleranza. Vera Paggi sottolinea come la memoria possa impedire l’odio, purché porti a una riflessione critica sul diverso e sulle ingiustizie. Attraverso testimonianze, si ricostruiscono le vicende di chi ha subito soprusi e discriminazioni, come gli operai deportati di Firenze, contribuendo a mantenere viva la memoria collettiva e i principi civili.
Attraverso documenti e testimonianze, Vera Paggi e Lorenza Pleuteri hanno ricostruito la storia dimenticata dei cinque operai della cartiera di Firenze deportati e mai tornati a casa perché avevano scioperato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
