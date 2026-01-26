A pochi mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, è in fase di sviluppo un biopic dedicato alla sua vita e carriera nel mondo della moda. Il progetto, diretto da Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino, ha suscitato discussioni riguardo alla scelta delle location delle riprese. Questa decisione ha generato un dibattito tra fan e addetti ai lavori, evidenziando l'importanza del contesto nella narrazione della figura di Armani.

A pochi mesi dalla scomparsa del leggendario stilista, è già in fase di sviluppo un biopic che ne racconterà la vita e il successo nel mondo della moda, ma una polemica è già partita sulla location delle riprese Il Premio Oscar Bobby Moresco (Crash) è stato scelto per dirigere il film biografico sul gigante della moda Giorgio Armani, prodotto dall'italiano Andrea Iervolino (Ferrari), ma è la notizia sulla location delle riprese ad accendere una piccola polemica. Nonostante sia una delle grandi storie di successo italiane, Iervolino ha affermato a Deadline che è improbabile che il film venga girato in Italia, si opterà invece per girare in Ungheria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giorgio Armani, è già polemica sul biopic: a far discutere è la location

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

