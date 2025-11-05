Vivo a Marbella e faccio il pensionato è una una grande vita Roncato? Finché ci chiamano continueremo a fare spettacoli | che fine ha fatto Gigi Sammarchi del duo ‘Gigi e Andrea’

Ilfattoquotidiano.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il mondo dello spettacolo? Non mi manca”. Gigi Sammarchi, del duo Gigi e Andrea, si racconta a “La volta buona” parlando della sua nuova vita. L’attore e comico è ospite di Caterina Balivo nella puntata in onda martedì 4 novembre in collegamento dalla Spagna, dove da tempo vive. “ Vivo a Marbella, in Spagna, Andalusia” fa sapere Sammarchi. “Com’è la vita qui? Bella, grande vita, clima stupendo, ho deciso nella mia pseudo vecchiaia di vivere in Spagna da queste parti ”. E continua: “Se mi manca il mondo dello spettacolo? Devo dire che non mi manca, perché ho preso questa decisione già da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

vivo a marbella e faccio il pensionato 232 una una grande vita roncato finch233 ci chiamano continueremo a fare spettacoli che fine ha fatto gigi sammarchi del duo 8216gigi e andrea8217

© Ilfattoquotidiano.it - “Vivo a Marbella e faccio il pensionato, è una una grande vita. Roncato? Finché ci chiamano continueremo a fare spettacoli”: che fine ha fatto Gigi Sammarchi del duo ‘Gigi e Andrea’

Approfondisci con queste news

vivo marbella faccio pensionatoGigi Sammarchi, che fine ha fatto la storica spalla di Andrea Roncato: «Vivo in Spagna e faccio il pensionato, la tv non mi manca» - Martedì 4 novembre 2024, La Volta Buona celebra la magia della televisione, rendendo omaggio ai protagonisti che hanno lasciato il segno sul ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vivo Marbella Faccio Pensionato