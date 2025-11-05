Vivo a Marbella e faccio il pensionato è una una grande vita Roncato? Finché ci chiamano continueremo a fare spettacoli | che fine ha fatto Gigi Sammarchi del duo ‘Gigi e Andrea’
“Il mondo dello spettacolo? Non mi manca”. Gigi Sammarchi, del duo Gigi e Andrea, si racconta a “La volta buona” parlando della sua nuova vita. L’attore e comico è ospite di Caterina Balivo nella puntata in onda martedì 4 novembre in collegamento dalla Spagna, dove da tempo vive. “ Vivo a Marbella, in Spagna, Andalusia” fa sapere Sammarchi. “Com’è la vita qui? Bella, grande vita, clima stupendo, ho deciso nella mia pseudo vecchiaia di vivere in Spagna da queste parti ”. E continua: “Se mi manca il mondo dello spettacolo? Devo dire che non mi manca, perché ho preso questa decisione già da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
