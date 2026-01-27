Gigante a Schladming | vince Meillard primo degli italiani Borsotti col nono posto

In Austria, lo svizzero Meillard vince la gigante di Schladming, battendo di 73 centesimi il brasiliano Braathen. Primo italiano Borsotti si piazza nona, conquistando il miglior risultato stagionale. È una gara emozionante, con il francese Elezi Cannaferina sul suo primo podio in carriera.

Lo svizzero Loic Meillard ha vinto il settimo gigante stagionale di Coppa del Mondo che si è tenuto in notturna sulla pista austriaca Planal di Schladming: 2'14"38 il tempo complessivo delle due manche, col brasiliano Lucas Pinheiro Braathen secondo a 73100 da Meillard. Il francese Elezi Cannaferina è terzo: per lui si tratta del primo podio in carriera. Quarto il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt: lo svizzero chiude a 1"26 dal vincitore. Male Alex Vinatzer che ha inforcato nella seconda prova, dopo il 5° al termine della prima. Simon Talacci 27°.  Giovanni Borsotti, nella gara del ritorno da un infortunio finisce al 9° posto, confermando la posizione dopo la prima manche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

