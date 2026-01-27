Gigante a Schladming | vince Meillard primo degli italiani Borsotti col nono posto
In Austria, lo svizzero Meillard vince la gigante di Schladming, battendo di 73 centesimi il brasiliano Braathen. Primo italiano Borsotti si piazza nona, conquistando il miglior risultato stagionale. È una gara emozionante, con il francese Elezi Cannaferina sul suo primo podio in carriera.
Lo svizzero Loic Meillard ha vinto il settimo gigante stagionale di Coppa del Mondo che si è tenuto in notturna sulla pista austriaca Planal di Schladming: 2'14"38 il tempo complessivo delle due manche, col brasiliano Lucas Pinheiro Braathen secondo a 73100 da Meillard. Il francese Elezi Cannaferina è terzo: per lui si tratta del primo podio in carriera. Quarto il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt: lo svizzero chiude a 1"26 dal vincitore. Male Alex Vinatzer che ha inforcato nella seconda prova, dopo il 5° al termine della prima. Simon Talacci 27°. Giovanni Borsotti, nella gara del ritorno da un infortunio finisce al 9° posto, confermando la posizione dopo la prima manche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Schladming #Meillard #Borsotti
LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer, altra occasione persa! Borsotti in top 10, trionfa Meillard
La gara di gigante a Schladming termina con Vinatzer che perde un’altra occasione, mentre Borsotti si conferma tra i migliori 10.
Alex Vinatzer resta nel tunnel, brilla Giovanni Borsotti nel gigante di Schladming vinto da Meillard
Ultime notizie su Schladming #Meillard #Borsotti
Argomenti discussi: Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Feller risale, vince lo slalom ed esalta la sua Kitzbühel. Tommaso Sala chiude 21/o; Coppa del mondo di sci, slalom maschile a Kitzbuehel: vince Feller. Sala 21°; Coppa del mondo sci alpino a Schladming e a Crans Montana: programma e orari delle gare.
Gigante a Schladming: vince Meillard, primo degli italiani Borsotti col nono postoIn Austria lo svizzero ha battuto di 73/100 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, terzo il francese Elezi Cannaferina al primo podio in carriera. Quarto Odermatt. Male Vinatzer che ha inforcato nel f ... msn.com
Vinatzer inforca e butta via il podio nel gigante notturno: vince Meillard su Braathen, 4° Odermatt, 9° Borsotti. Primo podio per Elezi CannaferinaSCI ALPINO - Secondo successo stagionale in gigante per Loic Meillard, che batte Braathen nella seconda manche e festeggia nella notte di Schladming. eurosport.it
«Attenzione particolare va riservata ad Alex Vinatzer, primo degli italiani e outsider con il pettorale 9. » La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile entra nel vivo: Schladming ospita il gigante in notturna sulla Planai, una delle piste più iconiche d - facebook.com facebook
#SciAlpino Condizioni buone a Schladming, è tutto pronto per il gigante sulla Planai: alle 17.45 scatta la 1^ manche #fisalpine #AlpineSkiing #27Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQbQN1 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.