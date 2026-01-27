In Austria, lo svizzero Meillard vince la gigante di Schladming, battendo di 73 centesimi il brasiliano Braathen. Primo italiano Borsotti si piazza nona, conquistando il miglior risultato stagionale. È una gara emozionante, con il francese Elezi Cannaferina sul suo primo podio in carriera.

Lo svizzero Loic Meillard ha vinto il settimo gigante stagionale di Coppa del Mondo che si è tenuto in notturna sulla pista austriaca Planal di Schladming: 2'14"38 il tempo complessivo delle due manche, col brasiliano Lucas Pinheiro Braathen secondo a 73100 da Meillard. Il francese Elezi Cannaferina è terzo: per lui si tratta del primo podio in carriera. Quarto il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt: lo svizzero chiude a 1"26 dal vincitore. Male Alex Vinatzer che ha inforcato nella seconda prova, dopo il 5° al termine della prima. Simon Talacci 27°. Giovanni Borsotti, nella gara del ritorno da un infortunio finisce al 9° posto, confermando la posizione dopo la prima manche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigante a Schladming: vince Meillard, primo degli italiani Borsotti col nono posto

Approfondimenti su Schladming #Meillard #Borsotti

La gara di gigante a Schladming termina con Vinatzer che perde un’altra occasione, mentre Borsotti si conferma tra i migliori 10.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Schladming #Meillard #Borsotti

Argomenti discussi: Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Feller risale, vince lo slalom ed esalta la sua Kitzbühel. Tommaso Sala chiude 21/o; Coppa del mondo di sci, slalom maschile a Kitzbuehel: vince Feller. Sala 21°; Coppa del mondo sci alpino a Schladming e a Crans Montana: programma e orari delle gare.

Gigante a Schladming: vince Meillard, primo degli italiani Borsotti col nono postoIn Austria lo svizzero ha battuto di 73/100 il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, terzo il francese Elezi Cannaferina al primo podio in carriera. Quarto Odermatt. Male Vinatzer che ha inforcato nel f ... msn.com

Vinatzer inforca e butta via il podio nel gigante notturno: vince Meillard su Braathen, 4° Odermatt, 9° Borsotti. Primo podio per Elezi CannaferinaSCI ALPINO - Secondo successo stagionale in gigante per Loic Meillard, che batte Braathen nella seconda manche e festeggia nella notte di Schladming. eurosport.it

«Attenzione particolare va riservata ad Alex Vinatzer, primo degli italiani e outsider con il pettorale 9. » La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile entra nel vivo: Schladming ospita il gigante in notturna sulla Planai, una delle piste più iconiche d - facebook.com facebook

#SciAlpino Condizioni buone a Schladming, è tutto pronto per il gigante sulla Planai: alle 17.45 scatta la 1^ manche #fisalpine #AlpineSkiing #27Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQbQN1 x.com