Alex Vinatzer resta nel tunnel brilla Giovanni Borsotti nel gigante di Schladming vinto da Meillard

Alex Vinatzer fatica nel gigante di Schladming, mentre Giovanni Borsotti si distingue con ottime performance. Loic Meillard vince la gara notturna, conquistando il suo nono successo in Coppa del Mondo. La gara si è accesa con le emozioni e le sfide tra gli atleti italiani e svizzeri, in una notte che resterà nella memoria degli appassionati.

Loic Meillard si sblocca nel nuovo anno e conquista la vittoria nel gigante notturno di Schladming. Lo svizzero ottiene il nono successo della carriera in Coppa del Mondo, il secondo stagionale nella specialità dopo quello in Val d'Isere. L'elvetico ha incantato nella seconda manche, mostrando una fluidità e una leggerezza davvero straordinaria su una pista ghiacciata e sempre complicata come la Planai. Una vittoria nettissima come dimostrano i distacchi inflitti a tutti gli avversari. Al secondo posto conclude il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che era in testa a metà gara, ma non è riuscito a confermarsi, chiudendo a 73 centesimi dalla vetta.

