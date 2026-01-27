Gianni coscia e Max De Aloe inaugurano la 23esima edizione del Piacenza jazz fest

L'apertura della 23esima edizione del Piacenza Jazz Fest vede protagonisti Gianni Coscia e Max De Aloe, due figure di rilievo del jazz italiano. L'evento si terrà giovedì 5 febbraio alle 21:15 presso l'Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che supporta da sempre questa manifestazione musicale. Un'occasione per ascoltare artisti di grande esperienza in un contesto culturale di rilievo.

Il concerto, a ingresso libero, rappresenta come da tradizione un momento di festa e di incontro, pensato per celebrare l'avvio di una nuova edizione del festival e rinnovare il legame tra il Piacenza Jazz Fest, il suo pubblico e la città dopo la presentazione del programma nel corso della conferenza stampa al mattino. Infatti la giornata di giovedì 5 febbraio si aprirà già al mattino con la conferenza stampa di presentazione dell'intero programma del Piacenza Jazz Fest 2026, ospitata alle ore 11 nel Salone d'Onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

