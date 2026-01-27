Giada la piccola napoletana è già da record olimpico

La partecipazione di Giada, giovane atleta napoletana, ai Giochi Olimpici di Torino 2006 rappresenta un esempio di crescita e perseveranza nello sport italiano. Nonostante la sua giovane età, ha già raggiunto traguardi significativi, evidenziando il valore della dedizione e del talento. Questo ricordo sottolinea l'importanza di investire nelle nuove generazioni per un futuro sportivo ricco di successi.

Una giovanissima che, agli ultimi Giochi italiani di Torino 2006, non era nemmeno nata, qualche esclusione che pesa e la nostra valanga rosa azzurra al completo. I giochi, quelli delle convocazioni, sono fatti. Dopo rumors e indiscrezioni, il catalogo più atteso arriva a sera. Limato a definire i 21 moschettieri dello sci alpino che ancora mancavano al computo dei 193 azzurri di Milano Cortina: Giada D'Antonio, classe 2009, ed Anna Trocker, 17 anni, ci sono. D'Antonio, prima napoletana ai Giochi, è anche fra le più giovani. Come Janica Kostelic a Nagano 1998, al cancelletto di Cortina avrà solo 16 anni e tanti sogni come li aveva a Squaw Valley anche Traudi Hecher che, nel 1960, si prese anche un bronzo under 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giada D’Antonio diventa la prima atleta napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, un traguardo importante per lo sport campano.

Giada D'Antonio, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo di sci alpino, segnando un momento importante per la rappresentanza sportiva napoletana.

Argomenti discussi: Giada D’Antonio convocata alle Olimpiadi; SCI. La napoletana, cresciuta sulla neve di Roccaraso, Giada D’Antonio convocata alle Olimpiadi Invernali di Milano/Cortina.

La favola di Giada, prima napoletana convocata per le OlimpiadiUna napoletana alle Olimpiadi invernali. Non è uno scherzo, ma la solida realtà di Giada D’Antonio, la black panther di San Sebastiano a Vesuvio, prima napoletana di ... ilmattino.it

Giada D’Antonio, per la prima volta una napoletana alle Olimpiadi invernaliGiada D'Antonio è tra le undici sciatrici convocate per Milano-Cortina. Sarà al cancelletto di partenza nello slalom del 18 febbraio ... ilnapolista.it

