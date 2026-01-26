Cisgiordania carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono armato Tajani convoca l' ambasciatore israeliano

Nella Cisgiordania, un episodio ha visto dei carabinieri italiani minacciati e costretti ad inginocchiarsi da un colono armato. La Farnesina riferisce che il colono avrebbe puntato il fucile sui militari in un'area non militare. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiarire l'accaduto, evidenziando la gravità dell'incidente e l'importanza di garantire la sicurezza delle forze italiane nella regione.

Due carabinieri del consolato italiano a Gerusalemme sono stati minacciati, fatti inginocchiare e interrogati da un colono israeliano armato. L'episodio, come riferito da fonti del ministero degli Esteri, è avvenuto in Cisgiordania. «I due militari erano ieri in visita di sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori della Ue in un villaggio vicino Ramallah, in territorio della Autorità Nazionale Palestinese - ricostruisce la Farnesina - i militari sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato su di loro un fucile».

