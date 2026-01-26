Studente porta in classe una pistola scacciacani | scatta la denuncia a Genova

A Genova, un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver portato a scuola una pistola scacciacani senza tappo rosso. L’episodio ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che hanno prontamente intervenuto. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza e di sensibilizzare i giovani sui rischi legati al possesso di oggetti simili.

