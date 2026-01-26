Studente porta in classe una pistola scacciacani | scatta la denuncia a Genova
A Genova, un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver portato a scuola una pistola scacciacani senza tappo rosso. L’episodio ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che hanno prontamente intervenuto. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza e di sensibilizzare i giovani sui rischi legati al possesso di oggetti simili.
A Genova, un sedicenne è stato denunciato per aver portato a scuola una pistola scacciacani senza tappo rosso. Dopo la segnalazione al 112, i Carabinieri lo hanno deferito per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. Momenti di tensione in un istituto superiore di Genova, dove un ragazzo di 16 anni si è presentato a scuola armato di una pistola scacciacani. Come riportato dall’agenzia ANSA, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, quando alcuni compagni di classe hanno notato l’arma addosso al giovane e hanno immediatamente segnalato la situazione. Il dirigente scolastico, informato della presenza della pistola, ha contattato il numero di emergenza 112 per richiedere l’intervento immediato delle autorità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
