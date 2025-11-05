A Nocera Inferiore arriva lo show di successo del Circo Paolo Orfei

Approda a Nocera Inferiore, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “ Africa, il Regno Animale” il circo dei record, con artisti premiati al Festival del Circo di Montecarlo, i giganti sono in pista con l’attrazione pluripremiata, gli elefanti della famiglia Gartner e i maestosi felini di Francesco Berosini, con le meravigliose tigri bianche. Dal 7 al 10 novembre, g randi attrazioni esotiche ed acquatiche, per il circo diretto dalla famiglia Martino-Dell’Acqua. Il super confortevole complesso circense, si trova a Nocera Inferiore, zona mercato ortofrutticolo (vigili del fuoco) via Giovambattista Scalfati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

