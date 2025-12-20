Il circo con gli animali arriva in zona Flegrea il sindaco di Bacoli lo multa | Coi soldi aiuteremo i randagi
Multe al circo:"Affissione abusiva a Bacoli". Scontro fra il sindaco Della Ragione e il sindacato attività circensi: "No a toni denigratori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
A Firenze arriva il Circo Medrano: senza animali, nemmeno cavalli; A Viterbo arriva Incanto: circo, magia e sogni (senza animali); A Roma arriva il Circo del futuro senza animali: adrenalina, risate e meraviglia; Evolution, il circo che incanta senza animali: a Roma lo spettacolo del futuro arriva all'Eur.
«Via leoni, tigri ed elefanti dai circhi e contributi solo per chi fa spettacoli senza animali»: la proposta di legge arriva alla Camera - Basta con leoni, tigri e elefanti nei circhi, incentivando chi continuerà a esibirsi - leggo.it
Arriva il circo, la protesta degli animalisti - Sulla Spiaggia di velluto arriva il circo, gli animalisti: ‘Diciamo stop a certe barbarie’. ilrestodelcarlino.it
Arriva il circo con gli animali, l’appello: "Non andate a vederlo" - La sua presenza ha scatenato l’ira degli animalisti che domani pomeriggio hanno organizzato un protesta pacifica ... ilrestodelcarlino.it
E quindi. C’è un nuovo circo in provincia di Napoli. Dice di essere “Il Colosso con 100 animali”. Benissimo. E, per far sapere che è arrivato a pochi chilometri da noi, ha anche pensato di affiggere abusivamente suoi manifesti in tutta la nostra città. Tutti ottimi in - facebook.com facebook
