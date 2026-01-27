Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia lui scrive al figlio di 10 anni | l’ipotesi per l’affidamento

In questo articolo si approfondiscono i recenti sviluppi sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta ad Anguillara Sabazia. Dall’autopsia emerge che Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono deceduti per asfissia. L’attenzione si concentra anche sulla comunicazione di Claudio al figlio di 10 anni, con ipotesi sull’affidamento e sulle implicazioni legali.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati morti ad Anguillara Sabazia, cosa emerge dall’autopsia. Sono morti per asfissia i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo che ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo. È quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite all’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma. I due coniugi, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, erano stati trovati impiccati sabato scorso nel garage della loro villa ad Anguillara Sabazia, poche ore dopo l’arresto del figlio per il femminicidio. L’inchiesta: aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

L’autopsia sui genitori di Claudio Carlomagno conferma che la morte è avvenuta per asfissia.

A Anguillara, sono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, in un contesto che fa ipotizzare un possibile suicidio.

Femminicidio di Anguillara, ecco come sono morti i genitori di Claudio CarlomagnoUna morte dovuta ad asfissia da impiccagione. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta sui corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio ... ilmessaggero.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it

Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ci fa molta pena: quanto si saranno sentiti responsabili del gesto del figlio Ma soprattutto: quanto siamo responsabili noi del loro suicidio, con l'odio o - facebook.com facebook

Femminicidio di #Anguillara, Claudio #Carlomagno sorvegliato a vista in carcere dopo la morte dei genitori Alessandra Giannoli x.com