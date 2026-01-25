Claudio Carlomagno torna a confrontarsi con le conseguenze di un tragico episodio. Dopo aver ucciso la moglie Federica Torzullo, ha subito l’autopsia sui genitori e l’esame sull’auto. La sua vita è profondamente cambiata: non potrà vedere il figlio per un lungo periodo. In questo momento, le indagini e le decisioni giudiziarie definiscono il suo percorso futuro.

Ha ucciso la moglie Federica Torzullo con 23 coltellate. Ha perso i genitori. Non vedrà il figlio «per molto tempo». Claudio Carlomagno, rinchiuso in carcere a Civitavecchia, è sorvegliato a vista perché il rischio che possa farsi del male è altissimo. A riferirlo è stato il suo difensore, l'avvocato Andrea Miroli, spiegando che adesso il suo «pensiero» va non solo a lui e a «come affronterà questa terribile notizia», ma anche al figlio di dieci anni. L'avvocato, all'indomani del ritrovamento dei coniugi Carlomagno impiccati nella loro villetta, li definisce delle «vittime». «Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime - afferma - vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità, una catabasi, una discesa agli inferi che sono riusciti tragicamente a sopportare». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Claudio Carlomagno, cosa succede ora? Le autopsie sui genitori, il ritorno nella villetta dell'orrore e l'esame irripetibile sull'auto

“Sono sconvolto”. Torzullo, parla l’avvocato di Claudio Carlomagno: cosa succede oraL’avvocato di Claudio Carlomagno commenta la vicenda di Federica Torzullo, vittima di un omicidio avvenuto il 9 gennaio.

“Carlomagno ha saputo in carcere della morte dei genitori”: ora è sorvegliato a vista. La sorella di Federica: orrore nell’orroreClaudio Carlomagno, attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia per l’omicidio di Federica Torzullo, è sotto sorveglianza a vista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Claudio Carlomagno confessa il femminicidio di Federica Torzullo. I pm: Zone d’ombra nella sua…; Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince; Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Anguillara.

Claudio Carlomagno, cosa succede ora? Le autopsie sui genitori, il ritorno nella villetta dell'orrore e l'esame irripetibile sull'autoMercoledì i carabinieri dovrebbero ritornare con gli esperti del Ris nella villetta di Anguillara dove abitavano Claudio Carlomagno e Federica Torzullo Ha ucciso la moglie Federica Torzullo con 23 ... leggo.it

Claudio Carlomagno, il duplice suicidio dei genitori. I video, i sospetti, le dimissioni: quei 15 giorni barricati in casaHanno deciso di farlo insieme. Come insieme sono rimasti in silenzio da quando la loro nuora, Federica Torzullo, è scomparsa per poi riaffiorare da quel terreno dove crescono anche ... ilgazzettino.it

«Dopo la confessione del figlio Claudio, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio hanno iniziato la loro discesa agli inferi, qualcosa di visibile e percepibile già nel loro aspetto. Li ho incontrati una volta che Claudio ha parlato con i magistrati confessando il de - facebook.com facebook

Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. Lo ha detto l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo. #ANSA x.com