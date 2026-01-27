Gelo al mattino sul battello da Punta Sabbioni a Venezia | Non è un caso isolato

Questa mattina, i passeggeri del battello da Punta Sabbioni a Venezia hanno affrontato temperature molto basse, causando disagi e disagio. La condizione di gelo non è un episodio isolato e richiede attenzione per garantire viaggi più confortevoli e sicuri.

Disagi questa mattina sul battello foraneo battello foraneo (linea 14) delle 6.28 da Punta Sabbioni a Venezia, dove i passeggeri e i lavoratori sono stati costretti al gelo. Lo segnala il Movimento 5 Stelle di Cavallino-Treporti, secondo cui il riscaldamento era fuori uso: «Non lo diciamo per.

