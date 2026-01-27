La recente notizia del recupero del corpo di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio israeliano nella Striscia di Gaza, apre nuovi scenari sulla possibilità di avviare la fase due del piano di pace proposto dall’amministrazione Trump. Un passaggio che potrebbe segnare un momento di svolta nel processo di dialogo e stabilità nella regione.

Recuperato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio israeliano nella Striscia di Gaza. Può iniziare adesso la fase due del piano di pace di Donald Trump Ran Gvili era un militare 24enne ucciso dai miliziani di Hamas e della Jihad islamica il giorno dell’invasione nel sud di Israele, il 7 ottobre 2023, mentre difendeva il piccolo villaggio israeliano di Alumim. Il suo corpo fu portato nella striscia di Gaza ed è stato oggi trovato e identificato dall’esercito di Tel Aviv, in un cimitero nella zona di Shejaiay Darah-Tuffah di Gaza, sul lato israeliano della linea gialla. Il ritrovamento è stato possibile grazie a informazioni di intelligence che erano note già da tempo e che recentemente hanno avuto nuove conferme tramite i mediatori tra Hamas e Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano: ora inizierà la fase 2 del piano di pace?

Approfondimenti su Gaza ospedale

In Israele, con il ritrovamento del corpo di Ran Gvili, si apre una nuova fase nella ricerca di pace nella Striscia di Gaza, dopo anni di tensioni e conflitti.

Israele ha riavuto il corpo di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio nella Striscia di Gaza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gaza ospedale

Argomenti discussi: L’esercito israeliano ha recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio ancora nella Striscia di Gaza; Gaza, ritrovato il corpo dell’ultimo ostaggio. Israele: Riapriamo il valico di Rafah; Israele recupera a Gaza il corpo dell'ultimo ostaggio Ran Gvili. Esulta Donald Trump: pronta la riapertura del valico di Rafah; Gaza, l’Idf localizza i resti dell’ultimo ostaggio del 7 ottobre.

Israele recupera a Gaza il corpo dell’ultimo ostaggio Ran Gvili. Esulta Donald Trump: pronta la riapertura del valico di RafahIl poliziotto 24enne era stato ucciso in battaglia il 7 ottobre 2023, portato a Gaza e sepolto in un cimitero musulmano. Gli Usa sperano ora nel decollo della Fase 2 ... open.online

Gaza, ritrovato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano. Trump: riportati tutti a casa, lavoro incredibileAppena recuperato l’ultimo corpo degli ostaggi a Gaza. Così, abbiamo riportato a casa tutti e 20 gli ostaggi vivi e tutti quelli morti! Un lavoro incredibile! La maggior parte pensava che fosse impos ... strettoweb.com

The Epoch Times Italia. . Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato lunedì 26 gennaio ai media israeliani che l’esercito ha recuperato da Gaza i resti di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio israeliano ucciso. Il recupero rappresenta una condizione - facebook.com facebook

Donald Trump: "Appena recuperato a GAZA il corpo dell’ultimo ostaggio. Abbiamo quindi riportato a casa TUTTI i 20 ostaggi vivi e TUTTI quelli deceduti! UN RISULTATO INCREDIBILE! Molti pensavano fosse impossibile. Congratulazioni alla mia gr x.com