In Israele, con il ritrovamento del corpo di Ran Gvili, si apre una nuova fase nella ricerca di pace nella Striscia di Gaza, dopo anni di tensioni e conflitti. La scoperta segna un passo importante nel processo di riconciliazione e nel tentativo di stabilizzare la regione.

Per la prima volta dal 2014 a Gaza non ci sono più ostaggi israeliani. Il corpo di Ran Gvili, ucciso e rapito dai terroristi il 7 ottobre 2023 mentre difendeva il kibbutz di Alumim, è stato trovato e identificato in un cimitero nella zona di Shejaiay Darah-Tuffah di Gaza, sul lato israeliano della linea gialla. Gvili, 24 anni, è l’ultimo degli ostaggi morti a fare ritorno in Israele. «Dopo due anni e mezzo, è un vero sollievo», ha detto la madre, Talik. «Abbiamo indossato tutti la spilla gialla degli ostaggi, ora che la missione è stata completata è giunto il momento di toglierla. Perché i figli sono tornati ai loro confini », ha dichiarato il primo ministro Benyamin Netanyahu alla Knesset per una seduta speciale in onore del premier albanese Edi Rama. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Israele il corpo dell'ultimo ostaggio, ora una nuova fase per la pace nella Striscia

Approfondimenti su Israele Gaza

Le notizie di oggi riguardano la situazione in Medio Oriente, con l’annuncio delle forze israeliane di aver individuato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia di Gaza, il sergente Ran Gvili.

Israele ha riavuto il corpo di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio nella Striscia di Gaza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Israele Gaza

Argomenti discussi: In Israele il corpo dell'ultimo ostaggio, ora una nuova fase; Gaza, ritrovato il corpo dell’ultimo ostaggio. Israele: Riapriamo il valico di Rafah; Hamas dà indicazioni ai mediatori per il recupero del corpo dell'ultimo ostaggio - UNRWA: La nostra sede demolita è stata incendiata; L’esercito israeliano ha recuperato il corpo dell’ultimo ostaggio ancora nella Striscia di Gaza.

In Israele il corpo dell'ultimo ostaggio, ora una nuova fase per la pace nella StrisciaPer la prima volta dal 2014 a Gaza non ci sono più ostaggi israeliani. Il corpo di Ran Gvili, ucciso e rapito dai terroristi il 7 ottobre 2023 mentre difendeva il kibbutz di Alumim, è stato trovato e ... gazzettadelsud.it

In Israele la salma del sergente maggiore Ran Gvili, l'ultimo ostaggioIl ministro della Difesa Israel Katz: Ha lottato con eroismo straordinario il 7 ottobre. Hamas: la restituzione delle spoglie conferma il ... huffingtonpost.it

ISRAELE, PREMIER NETANYAHU: "RAN GVILI EROE DI ISRAELE: E' ENTRATO PER PRIMO, E' USCITO PER ULTIMO" Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - , parlando ai media alla Knesset, ha affermato che il ritorno del corpo dell'ult - facebook.com facebook

Israele ricorderà questo giorno come la fine di un incubo durato più di due anni. Poco fa l’IDF ha dichiarato di aver trovato il corpo di Ran Gvili, ultimo ostaggio a Gaza. Il nostro pensiero va alla famiglia e ai cari di questo giovane eroe, che il 7 ottobre 2023 ha s x.com