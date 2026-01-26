Rimpatriato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano nella Striscia di Gaza

Israele ha riavuto il corpo di Ran Gvili, l’ultimo ostaggio nella Striscia di Gaza. Questa operazione potrebbe favorire la riapertura del valico di Rafah e permettere l’attuazione della seconda fase del piano Trump. La notizia rappresenta un passo importante in un contesto di tensione e negoziati nella regione.

"Al termine della procedura d'identificazione condotta dal Centro nazionale di medicina legale, i familiari dell'ostaggio Ran Gvili sono stati informati dell'avvenuto rimpatrio", ha affermato l'esercito in un comunicato. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha salutato "uno straordinario successo dello stato d'Israele". "Li abbiamo riportati tutti a casa, dal primo all'ultimo", ha dichiarato davanti alla stampa alla Knesset, il parlamento israeliano. Il 7 ottobre 2023, durante l'attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano, 251 persone, 44 delle quali già morte, erano state rapite per essere usate come ostaggi.

