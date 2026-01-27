Garanzie militari all' Ucraina ma deve fare una concessione alla Russia | il retroscena

Le garanzie di sicurezza offerte dagli Stati Uniti all'Ucraina sono condizionate al raggiungimento di un accordo di pace con la Russia, che potrebbe prevedere la cessione del Donbass. Questa dinamica riflette le complesse trattative in corso e le implicazioni geopolitiche della situazione.

Le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina sarebbero subordinate al raggiungimento di un accordo di pace con la Russia che potrebbe includere la cessione del Donbass. È quanto riporta il “Financial Times”, secondo cui l'amministrazione Trump ha comunicato a Kiev che qualsiasi impegno formale sul piano della protezione militare statunitense dipenderà dalla conclusione di un'intesa con Mosca. Secondo il quotidiano britannico, Washington avrebbe fatto capire alle autorità ucraine che, come parte di un possibile compromesso, Kiev dovrebbe accettare il ritiro delle proprie forze dalle aree orientali ancora sotto il suo controllo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Dalla Russia emergono segnali di ottimismo riguardo a un possibile accordo con Usa ed Europa per risolvere il conflitto in Ucraina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

